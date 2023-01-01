Мишустин: Россия гордится подвигом защитников Родины в годы ВОВ

Россия гордится подвигом всех, кто защищал Родину в годы Великой Отечественной войны — это настоящие герои. Такое заявление сделал в понедельник, 28 апреля, глава российского правительства Михаил Мишустин.

Политик напомнил про всех, кто самоотверженно защищал независимость нашей Родины — их отвага и преданность делу вдохновляют нас и сегодня. Одолеть нацизм, чтобы будущие поколения жили в свободной стране, удалось именно благодаря мужеству и стойкости духа наших людей, их сплоченности перед лицом общего врага.

Победу ковали не только на фронте — тысячи человек добросовестно трудились на заводах, в полях, больницах, в научных лабораториях и конструкторских бюро.

Мишустин также напомнил, что Великая Отечественная война явилась серьезнейшим испытанием, которое затронуло практически каждую советскую семью и унесло жизни десятков миллионов человек, сообщает пресс-служба кабмина.

В 2023 году мир отмечал 80-летие освобождения Донбасса от нацистов в годы Великой Отечественной войны. Поздравляя нынешних защитников, президент России Владимир Путин подчеркнул, что пример дедов и прадедов "вел их потомков — ополченцев Донбасса, умножал их отвагу и стойкость в новой схватке с нацизмом, дал внукам и правнукам победителей сил, чтобы отстоять свою землю, свою культуру, язык, наследие".

Между тем Кремль объявил, что, исходя из гуманитарных соображений, в дни 80-летней годовщины Победы – с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая – российская сторона объявляет перемирие. Москва призвала Киев соблюсти перемирие и предупредила, что на нарушения будет дан ответ.