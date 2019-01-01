Жила по соседству и улыбалась Кейт: новые подробности о затмившей Миддлтон любовнице принца Уильяма

Кейт Миддлтон и Уильям, если верить британским таблоидам, переживают не лучшие времена. Якобы принц даже нанял адвокатов, которые защищали интересы Дианы во время ее развода с сыном Елизаветы II.

Daily Express утверждает, что о проблемах в браке Кейт и Уильяма во дворце шептались давно, но внимание от герцога и герцогини Кембриджских умело отвлекали скандалами вокруг другой пары — Меган и Гарри. Теперь же Сассекские покинули королевство и после нескольких обличающих семью принца интервью затихли.

Тут-то и начали всплывать грешки Уильяма. Ранее мы писали, что с позволения короля Карла III во дворец вернулась Роуз Хэнбери — давняя возлюбленная принца. О том, что муж Кейт Миддлтон воспылал чувствами к ее подруге, The Sun узнал еще в 2019 году. Теперь же появились подробности этой истории.

Как утверждают королевские сплетники, Кейт очень хорошо знала Роуз, девушки познакомились, когда вместе сотрудничали с благотворительным фондом, помогающим детским хосписам. Миддлтон и Хэнбери сразу сдружилась.

Кроме того, Роуз вместе с мужем поселилась в Норфолке в ближайшем доме к загородному коттеджу Кейт и Уильяма. "Каждое утро она здоровалась с Кэтрин, улыбалась ей, а за спиной пожирила глазами Уильяма", — пишет Daily Express.

А позже принц стал отвечать соседке. Да так заигрался, что папарацци сняли, как Уильям на публике не может оторвать взгляд от подруги жены, при этом вид у принца был возбужденно-мечтательный. Пристальное внимание наследника престола к модели и вызвало любопытство журналистов. Когда одно из британских изданий напечатало разоблачающее роман Уильяма и Роуз расследование, разразился скандал. И Миддлтон, и Хэнбэри грозили засудить таблоид, но постепенно все утихло.

Отметим, что семья Роуз гораздо титулованнее Миддлтонов. Бабушка Хэнбери была одной из подружек невесты, принцессы Йоркской Елизаветы (королевы Елизаветы II), когда та выходила замуж за принца Филиппа.

Сегодня Кейт вынуждена мириться с затянувшейся интрижкой мужа. Ведь в случае развода она рискует лишиться титула, а главное не сможет воспитывать своих детей.