Минпросвещения ограничило нагрузку учителей 6 уроками в день

Министерство просвещения России зафиксировало в ведомственном приказе максимальную нагрузку на школьных педагогов. Об этом в понедельник, 28 апреля, рассказал глава Минпросвещения Сергей Кравцов на заседании Совета законодателей Российской Федерации.

Политик уточнил, что 1,4 ставки — это средняя нагрузка на педагога в школе, что подразумевает "пять-шесть уроков, не больше" в течение одного рабочего дня.

Кравцов также призвал разрабатывать типовые регламенты работы школ, пояснив, что Минпросвещения дает лишь рекомендации, поскольку нужны законодательные изменения, сообщает ТАСС.

Ранее в Госдуме решили проверить соблюдение трудовых прав учителей, работающих на ОГЭ и ЕГЭ. Глава партии "Справедливая Россия — За правду!" Сергей Миронов заявил, что за эти обязанности учителям не доплачивают или платят смешные суммы, грозя увольнением в случае отказа.

Между тем Минпросвещения урегулировало нагрузку на школьников: ведомство установило лимиты на время выполнения домашних заданий. С нового учебного года ученики должны будут должны тратить на домашку максимум 1 час в день, во втором и третьем — 1,5 часа, в четвертом классе — 2 часа. Если задано масштабное задание, педагоги должны дать достаточное количество времени на его выполнение.