Путин потребовал отчитываться конкретными результатами

Отчитываться о проделанной работе надо конкретными результатами улучшения жизни людей. С таким требованием обратился к парламентариям президент России Владимир Путин, выступая на Совете законодателей.

Путин уточнил, что нужно отчитываться не количеством потраченных средств или освоенных ресурсов. Нужны результаты конкретной работы, позитивные изменения в жизни людей. Президент также подчеркнул, что необходимо подключить все формы и механизмы обратной связи с людьми - чтобы объективно оценивать ход преобразований.

Российский лидер также призвал законодателей взять на парламентский контроль реализацию новых национальных проектов. По словам Путина, у правительства, парламента, у региональных органов власти много задач - в том числе по реализации обновленных нацпроектов, передает ТАСС.