Перемирие, объявленное президентом России Владимиром Путиным в честь приближающегося 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, отражает миролюбивый характер нашего народа и государства. На это указал в понедельник, 28 апреля, председатель Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

В беседе с ТВЦ политик подчеркнул, что украинский кризис пора завершать — вся надежда на то, что международное сообщество поменяет свое враждебное отношение ко всему, что происходит в России и вокруг нее.

Как отметил Карасин, российская сторона рассчитывает на то, что позитивные позывы у киевской власти тоже будут.

Ранее российское Министерство обороны подсчитало, что за время действия пасхального перемирия украинские националисты допустили около 4900 нарушений, продолжая наносить удары по позициям российских войск и гражданским объектам. При этом в целом в дневное время интенсивность ведения огня и боевых действий со стороны противника по всей линии фронта была существенно снижена.

Между тем глава российского правительства Михаил Мишустин напомнил про всех, кто самоотверженно защищал независимость нашей Родины — их отвага и преданность делу вдохновляют нас и сегодня. Россия гордится подвигом всех, кто защищал Родину в годы Великой Отечественной войны — это настоящие герои.