Кадры финального штурма и зачистки села Каменка в Харьковской области. Наши бойцы не пропускают ни один дом или погреб - места, где могут прятаться украинские солдаты. Сначала предлагают выйти с поднятыми руками. Если ответа нет, внутрь помещений закидывают гранаты. А иногда, если здание больше обычной избы, противотанковые мины.

Штурмовая группа из трех бойцов смогла вплотную подойти к промышленному зданию, в котором держало оборону отделение противника. Подрыв нескольких противотанковых мин полностью сломил сопротивление. И вот уже на северной и южной окраинах Каменки развиваются российские флаги.

Иван Бигма, начальник пресс-центра группировки "Запад": В результате активных действий подразделения группировки войск "Запад" освободили населенный пункт Каменка. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад и двух бригад теробороны ВСУ.

По подтвержденным данным, украинские вооруженные силы за сутки потеряли убитыми более 1300 человек.

Это - самоходная артиллерийская установка "Мста". Но в данном случае интересна не она, а маскировка. Бойцы расчета рассказывают, что сами поднимают дрон и осматривают с воздуха свою собственную позицию. А еще артиллеристы используют специальные материалы, чтобы сделать орудие почти невидимым.

Из Курской области боевиков выбили. Местные жители стремятся домой. Но сначала по селам идут саперы. Вот лежит лепесток, который не сразу заметишь. В кустах - американская противотанковая мина М15. Взрывоопасные предметы саперы складируют в одном месте и потом уничтожают.

После разминирования в селах начинают работать в том числе и следователи. По данным военно-следственного управления Следственного комитета, по факту преступлений солдат ВСУ в курской области возбуждено 474 уголовных дела. Еще 175 дел - в отношении пленных военнослужащих. Представлен доклад, в котором собраны факты преступлений боевиков в городе Курахово. 30-летнего сына Марины убил украинский снайпер, когда мужчина подошел к окну. Оказать помощь раненому было попросту некому. Жители Курахово рассказали, что украинские солдаты прямо говорили - они пришли убивать всех, кто говорит по-русски.

В докладе о зверствах украинских неонацистов содержатся показания более 1200 пострадавших и свидетелей - тех, кому повезло пережить оккупацию ВСУ.