Убийство российского генерал-лейтенанта Ярослава Москалика — это "правильная работа наших спецслужб". Такое заявление сделал в понедельник, 28 апреля, секретарь комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Роман Костенко.

По утверждению украинского политика, даже в случае перемирия с Россией и если "мы дойдем до прекращения войны", тогда "работа спецслужб только начнется".

Костенко, признавшийся, он он "доволен" убийством Москалика, заявил, что подобного рода убийства представителей России останутся задачей украинских спецслужб "на ближайшие 10-20-30 лет", сообщает РИА Новости.

Российские правоохранители сработали оперативно и в тот же день, когда погиб генерал Москалик, задержали исполнителя преступления. Игнат Кузин признался, что его завербовала Служба безопасности Украины за 18 тысяч долларов. Суд отправил Кузина под арест.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков еще до задержания преступника отмечал, что киевский режим продолжает свою террористическую деятельность в России — необходимо быть начеку и понимать суть нынешнего режима в Киеве.