У Трампа диагностировали страх перед Путиным

Экс-советник Дональда Трампа раскрыл тайну своего бывшего шефа. Как заявил Энтони Скарамуччи изданию Daily Express, президент США испытывает страх перед российским лидером Владимиром Путиным.

По словам экс-советника, в отношении Путина Трамп действует боязливо. При этом с другими лидерами он так себя осторожно не ведет. Скарамуччи напомнил, что Трамп не проявлял подобной сдержанности ни в общении с бывшим премьер-министром Канады Джастином Трюдо, ни с действующим британским премьером Киром Стармером.

По мнению Скарамуччи, Россия обладает определенным влиянием на Трампа. Однако он не смог уточнить, в чем именно выражается эта зависимость.