2 млн долларов или шантаж? Как мать изувеченной в Дубае украинки Ковальчук заставили замолчать

Модель Мария Ковальчук в начале апреля пришла в себя после нескольких недель комы. Девушка не может разговаривать, но врачи сделали все, чтобы она осталась жива.

Что случилось с красавицей-украинкой в Дубае, никто не знает. Но чаще всего всплывает версия о том, что девушка попала на вечеринку для извращенцев. Татьяна Можегова, известная манекенщица, опубликовала на своей странице в соцсети видео, в котором обратила внимание на подозрительное поведение матери пострадавшей.

По словам Можеговой, женщина точно была в курсе дел дочери, но ничего не предпринимала. По версии модели, мать Ковальчук либо запугали, либо подкупили. Татьяна утверждает, что инсайдер ей сообщил о том, что женщине предлагали 2 миллиона долларов за молчание, при чем говорить запретили не только о том, что произошло с Марией, но и рассказывать что-либо о ее состоянии. Таким образом историю хотят поскорее замять.

Напомним, в начале марта 20-летняя модель попала в реанимацию с переломом позвоночника, рук и ног. Ее нашли у обочины дороги. По одной из версий, украинка упала с большой высоты, однако родственники Марии настаивают на том, что она попала в сексуальное рабство.

На Украине возбудили уголовное дело о торговле людьми после инцидента с Ковальчук. Семья пострадавшей не разглашает подробностей следствия.