Силуанов предложил необычный способ научиться распоряжаться финансами

Чтобы лучше понимать, как обращаться с финансами, неплохо было бы читать классическую литературу. Об этом рассказал в понедельник, 28 апреля, министр финансов России Антон Силуанов.

Политик призвал читать нашу отечественную классику: "Ревизор" и "Мертвые души" Николая Васильевича Гоголя, "Вишневый сад" Антона Павловича Чехова. Министр заверил, что "вы там много найдете о финансах, хорошей и полезной информации".

Вместе с тем глава Минфина признал, что не всегда находит время для чтения книг о финансах из-за больших потоков информации по этой теме на своем месте работы, сообщает РБК.

Ранее Антон Силуанов заявил, что россиянам не нужны доллары как сейфовый актив — выгоднее всего хранить сбережения в облигациях федерального займа и вступать в программу долгосрочных сбережений, поскольку это "надежное выгодное доходное вложение".

Между тем количество российских миллиардеров в мировом рейтинге Forbes за год выросло со 125 до 146 человек. Прирост во многом обеспечен новыми людьми в списке — впервые в рейтинг попали сразу 15 человек.