Миллионы жителей Западной Европы остались без света

Миллионы жителей сразу нескольких стран Западной Европы сегодня остались без энергоснабжения. Блэкаут в Испании, Андорре, Португалии, Бельгии и Франции произошел в разгар рабочего дня.

На улицах перестали работать светофоры, из-за чего начался транспортный хаос. Регулировщики вручную разводят потоки машин, а власти призывают граждан пока не пользоваться своими автомобилями. Остановились трамваи и метро. Пассажирам подземки пришлось выходить из вагонов и в темноте пробираться по туннелям. На всем Пиренейском полуострове не работает телефонная и интернет-связь.

По предварительным данным, причиной масштабного отключения стало повреждение высоковольтных линий из-за пожара на юго-западе Франции.