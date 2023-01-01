Организаторы незаконной экскурсии по Неглинке получили сроки

Мещанский суд Москвы приговорил бизнесмена Александра Кима и диггера Никиту Дубаса к реальным срокам лишения свободы за незаконную экскурсию по коллектору реки Неглинки, во время которой погибли восемь человек.

Как уточняет ТАСС, обвиняемые получили 5,5 и 8,5 года колонии соответственно. Гражданский иск потерпевших удовлетворен частично: с подсудимых взыскано 14 миллионов рублей, а также судебные издержки.

Вердикт суда практически соответствует запросу обвинения: прокурор требовал лишить подсудимых свободы на девять лет, ведь из-за их халатности погибли восемь человек. В августе 2023 года они отправились на несанкционированную экскурсию по подземному коллектору, но сильным ливнем его затопило.

Для всех желающих в столице проводятся экскурсии, организованные в строгом соответствии с буквой закона и при соблюдении всех требований безопасности. В частности, по поручению мэра Москвы Сергея Собянина Дни исторического и культурного наследия продолжаются с 18 апреля до конца 2025 года. Зарегистрироваться на мероприятия можно на портале "Узнай Москву".