Путин провел встречи с Матвиенко и Володиным

Владимир Путин в понедельник провел рабочую встречу с председателем Совета Федерации. Обсудили в том числе полное освобождение Курской области и поддержку жителей приграничья.

Валентина Матвиенко: Мы сегодня поблагодарили и бойцов, и командиров за полную очистку Курской земли от этих нацистских формирований. Они настолько профессионально провели эту операцию, настолько филигранно. Берегли мирных людей.

Путин: Самое главное, что граждане наши очень мужественно держались. И наш долг заключается в том, чтобы вот эта уверенность в нашей окончательной победе только укреплялась. Так и будет.