Путин провел встречи с Матвиенко и Володиным

Владимир Путин в понедельник провел рабочую встречу с председателем Совета Федерации. Обсудили в том числе полное освобождение Курской области и поддержку жителей приграничья.
Валентина Матвиенко: Мы сегодня поблагодарили и бойцов, и командиров за полную очистку Курской земли от этих нацистских формирований. Они настолько профессионально провели эту операцию, настолько филигранно. Берегли мирных людей.
Путин: Самое главное, что граждане наши очень мужественно держались. И наш долг заключается в том, чтобы вот эта уверенность в нашей окончательной победе только укреплялась. Так и будет.
Отдельно глава государства встретился и с председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным. Президент принял приглашение спикера Госдумы 29 апреля посетить Волгоград. В мероприятиях, посвященных 80-летию Победы, примут участие делегации порядка 20 государств.
Обсудили и вопросы социальной политики. Путин попросил законодателей обращать на них особое внимание.
Путин: Социальный блок представляет особую ценность, особый интерес – то, чем люди живут каждый день, то, с чем они сталкиваются в своей жизни: здравоохранение, образование. Ясно, что немало сделано за последнее время, но понятно и то, что проблем здесь всегда много.