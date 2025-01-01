Бразильский Нострадамус предрек Меган Маркл печальную судьбу: предстанет перед самым суровым судом

Меган Маркл уже в этом году ждет череда скандалов. Герцогиня Сассекская не справится со шквалом критики и будет вынуждена уйти в тень. Об этом сообщил предсказатель из Бразилии Атос Саломе.

Конфликты будут буквально раздирать Меган. По словам "современного Нострадамуса", осенью Маркл разругается с Netflix и ее контракт со стримингом будет разорван. Бренд As Ever тоже не принесет плодов, жена принца Гарри закроет производство варенья из-за проблем с логистикой.

"К концу 2025 года Меган предстанет перед самым суровым судом. Я предвижу взрывные откровения от бывших сотрудников или отверженных друзей. Критика достигнет точки кипения, и Меган будет вынуждена исчезнуть из поля зрения общественности. Она замолчит на весь 2026 год", — рассказал Саломе.

Финалом неудач Меган в 2025 году станет новое шоу, в котором она опять расскажет об "эмоциональных шрамах, оставленных монархией и вниманием СМИ", пишет Daily Mail.

Атос Саломе привлек внимание британских журналистов после того, как предсказал пандемию Covid-19 и смерть королевы Елизаветы II. Слова провидца из Бразилии поразили точностью, его стали называть современным Нострадамусом.