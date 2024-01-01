Около 50 тысяч человек пострадали от действий украинских войск в Курской области, 191 мирный житель погиб. Об этом в понедельник, 28 апреля, рассказал руководитель отдела общественно-политической работы Главного военно-следственного управления Следственного комитета России Сергей Сухоставец.

Представитель Следкома привел данные за период с 6 августа 2024 года, когда Вооруженные силы Украины вошли на территорию Курской области. 26 апреля 2025 года российские бойцы полностью освободили региона от украинских националистов.

Сухоставец отметил, что за указанный срок установлена гибель 191 мирного жителя Курской области, 372 человека получили ранения, в их числе — 17 несовершеннолетних. Уничтожены или частично повреждены объекты гражданской инфраструктуры, в том числе жилые дома, школы, транспортные средства, сообщает РИА Новости.

Ранее официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко рассказала об одном из многочисленных военных преступлений киевского режима в Курской области. Она сообщила, что боевики ВСУ сбросили с беспилотника взрывчатку на жителей, которые пытались эвакуироваться из Суджи.

При этом с Украины звучат заявления о намерении и дальше совершать зверства. Секретарь комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Роман Костенко пригрозил, что убийства представителей России останутся задачей украинских спецслужб "на ближайшие 10-20-30 лет".