Президент США Дональд Трамп раздражен и Москвой, и Киевом — у американского лидера нарастает разочарование руководством обеих стран. Такое заявление сделала в понедельник, 28 апреля, официальный представитель Белого дома Каролин Левитт.

Как пояснила чиновница, Трамп хочет увидеть полное прекращение огня, тогда как российский президент Владимир Путин предложил лишь временное перемирие — речь об инициативе Москвы полностью остановить боевые действия на три дня к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Левитт, объясняя недовольство Трампа, заявила, что он "ясно дал понять, что он хочет полного прекращения огня сначала, чтобы убийства и кровопролития остановились", сообщает РИА Новости.

Тем временем бывший советник Дональда Трампа раскрыл тайну своего прежнего шефа. Как заявил Энтони Скарамуччи, президент США испытывает страх перед российским лидером Владимиром Путиным, поэтому ведет себя с ним боязливо и осторожно, хотя больше ни с кем из политиков такого поведения не демонстрирует.

Весь мир помнит, какую выволочку Трамп устроил предводителю киевского режима Владимиру Зеленскому в Вашингтоне, отчитав его за неблагодарность, напомнив про отсутствие козырей в конфликте с Россией и фактически выставив за дверь после этого.