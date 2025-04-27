Зять Анастасии Волочковой отшутился на вопрос о первой брачной ночи

Анастасия Волочкова 26 апреля выдала единственную дочь замуж. Торжество прошло в Санкт-Петербурге. Мужем 19-летней Ариадны стал 23-летний Никита Григорян.

Перед свадьбой разразился скандал. Бывшая прима Большого театра дала интервью, в котором крайне нелестно отозвалась о зяте. Анастасия называла Никиту женишком и хахалем, у которого "рыльце в пушку". Волочкова заявила, что не верит в прочность отношений дочери и ждет развод уже в этом году.

Несмотря на высказывания мамы невесты, свадьба состоялась. Правда, сама балерина покинула банкет первой, спешно улетев в Москву. Последними из особняка Мясникова вышли новоиспеченные муж и жена. Журналисты весь вечер поджидали их под дверью.

Корреспондент издания 78.ru задал Никите неудобный вопрос. "Первая брачная ночь будет?" — поинтересовались сотрудники СМИ у жениха.

"Уже была. Вы все пропустили", — пошутил зять Волочковой, сел в "Майбах" и уехал.

Никита и Ариадна сразу после банкета отправились домой. Молодые пояснили, что очень устали.