Учения с участием стран НАТО начались в Грузии

Командно-штабные учения с участием стран НАТО начались в понедельник в Грузии на территории Совместного учебно-оценочного центра (JTEC) в Крцаниси. Об этом в понедельник, 28 апреля, рассказали в пресс-службе грузинского Министерства обороны.

Речь идет про учения бригадного уровня с компьютерной поддержкой, цель которых — обучение многонациональных подразделений бригадного уровня под руководством грузинской стороны планированию и проведению кризисных операций.

В маневрах, как сообщает РИА Новости, задействованы военнослужащие 17 членов НАТО и партнеров блока: Грузия, Болгария, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Италия, Литва, Польша, Словакия, Турция, Великобритания, США, Азербайджан, Молдавия, Армения и Тунис.

Ранее сообщалось, что Берлин изучает возможность переброски войск НАТО на восток — в своей стратегии национальной безопасности до 2030 года Германия решила примерить на себя роль логистического хаба Североатлантического альянса.

При этом командующий вооруженными силами США и НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи признал уникальное преимущество России. Военный заявил, что коллективной обороне Североатлантического альянса нужно мощное наземное присутствие, чтобы справиться с "российской угрозой".