Захарова: Байден готовил Украину на убой

Администрация 46-го президента США Джо Байдена грубо и цинично использовала Киев, наживаясь на бедах обычных украинцев. Так официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на высказывание бывшего украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.
Экс-глава МИД Украины заявил, что Киев должен надеяться только на себя и "больше не может рассчитывать на Америку". По его словам, в Незалежной ошиблись, думая, что Дональда Трампа можно переманить на свою сторону, сделав ему выгодное предложение.
Мария Захарова отметила, что эта ситуация напоминает ей анекдот про корову, "которая после соответствующего сеанса повернула голову к осеменатору и спросила: "А поцеловать?".
"Украину использовал Байден и вся его гоп-компания. Использовали цинично, грубо, в том числе для собственного обогащения. Вот с них и надо спрашивать. В отличие от той коровы, Украину американские либеральные демократы сразу готовили на убой", — написала официальный представитель МИД России в своем Telegram-канале.