Администрация 46-го президента США Джо Байдена грубо и цинично использовала Киев, наживаясь на бедах обычных украинцев. Так официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на высказывание бывшего украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

Экс-глава МИД Украины заявил, что Киев должен надеяться только на себя и "больше не может рассчитывать на Америку". По его словам, в Незалежной ошиблись, думая, что Дональда Трампа можно переманить на свою сторону, сделав ему выгодное предложение.

Мария Захарова отметила, что эта ситуация напоминает ей анекдот про корову, "которая после соответствующего сеанса повернула голову к осеменатору и спросила: "А поцеловать?".