Министерство обороны России продемонстрировало кадры совместной боевой работы российских военных и бойцов Корейской народной армии (КНДР) в Курской области. Кадры обнародованы в понедельник, 28 апреля.

Видео, распространенное российским оборонным ведомством, показывает, что военнослужащие из двух государств зачищают территорию Курской области от украинских националистов. Затем бойцы устанавливают флаг Российской Федерации над зданием церкви.

Как сообщает РИА Новости, военные из КНДР участвовали в освобождении Суджанского района Курской области от украинских националистов.

26 апреля, когда президенту и верховному главнокомандующему ВС России Владимиру Путину доложили о полном освобождении Курской области от украинских националистов, было подтверждено участие в этом аспекте СВО военных из КНДР. Российский лидер подчеркнул: наша страна будет вечно чтить героев из КНДР и не забудет подвиг самоотверженных корейских бойцов.

В Кремле также рассказали, что Москва при необходимости также может оказать Пхеньяну военную помощь. На практике уже подтверждено, насколько эффективно функционирует договор о взаимопомощи между КНДР и Россией.