Сбой энергоснабжения на Пиренейском полуострове произошел из-за редкого атмосферного явления в Испании. Заявление такого содержания распространил в понедельник, 28 апреля, португальский оператор электросети REN.

В электроэнергетической компании Португалии REN заявили, что из-за экстремальных колебаний температуры в Испании произошли "аномальные колебания" в высоковольтных линиях.

Ожидается, что в Португалии на полную нормализацию работы энергосетей может уйти неделя. В Испании обслуживающая компания Red Eléctrica сообщает, что для восстановления подачи электроэнергии в королевстве потребуется от шести до десяти часов.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что отключение электричества в Испании не повлияло на безопасность атомных электростанций.

Отключения электричества носили весьма широкий характер, затронув практически весь Пиренейский полуостров, включая Андорру, и даже дойдя вплоть до Бельгии.

При этом португальский премьер-министр Луиш Монтенегру заявил, что Лиссабон рассматривает разные версии причин блэкаута в стране, но нет указаний на то, что проблему могла вызвать кибератака, сообщает Reuters.

Тем не менее, в ряде европейских средств массовой информации появились предположения, что Пиренеи остались без света из-за "руки Кремля", продемонстрировавшей таким способом свое влияние Европе, не желающей идти на уступки.