Анонсированное Россией прекращение боевых действий в рамках спецоперации на период 8-10 мая в честь празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне — это проявление доброй воли нашего государства. Об этом заявил в понедельник, 28 апреля, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Как сообщает ТАСС, пресс-секретарю российского лидера напомнили, что пасхальное перемирие было нарушено украинскими военными около 4900 раз — в связи с этим возникает вопрос, почему Москва вновь решилась на объявление перемирия.

Песков подчеркнул, что президент России Владимир Путин руководствуется соображениями гуманитарного характера. Этот жест доброй воли подчеркивает нашу готовность к выходу на траекторию мирного урегулирования.

Ранее российский сенатор Григорий Карасин заявлял, что объявленное Владимиром Путиным перемирие отражает миролюбивый характер нашего народа и государства. Москва рассчитывает на то, что "позитивные позывы" возникнут и у руководства киевского режима.

Между тем объявленное Россией майское перемирие стало самой обсуждаемой новостью дня в мировых средствах массовой информации. Одни журналисты ожидаемо ищут "второе дно" в решении российского президента, другие рассуждают, как отреагирует главарь киевского режима.