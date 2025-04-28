Волочкова не может без эмоций говорить о произошедшем на свадьбе дочери: "Господи, я сейчас расплачусь"

Бывшая прима Большого театра выдала замуж свою единственную дочь. Свадьба состоялась 26 апреля в Санкт-Петербурге. Анастасия Волочкова все еще не отошла от пережитого.

Балерина не смогла весь вечер посвятить наследнице. Побыв с дочерью и ее мужем, Анастасия в 23:00 уехала на поезде в Москву. На следующий день после свадьбы у артистки было намечено выступление. Ариадна, зная, что мама не сможет допоздна пробыть на банкете, позвала гостей к 16:00. Волочкова призналась, что ее растрогало внимание дочери.

Наследница балерины даже к столу выбирала угощения, учитывая вкусовые предпочтения мамы. Анастасия счастлива за дочь, и растрогана ее вниманием в столь важный день.

"Она ждала маму. Ей это было важно. Господи, я сейчас расплачусь. Так мне трогательно, что этот вечер прошел таким красивым. Я счастливая мама и счастливая теща", — заявила Волочкова.

По словам артистки, на свадьбу Ариадна пригласила всего 30 гостей, но среди них не было случайных людей — только самые близкие, с некоторыми из них она давно не виделась. Например, дочь Волочковой позвала свою няню, — женщина вырастила Ариадну, ведь ребенка ей вручили через два дня после выписки из роддома, пишет VOICE.