Армения заверила в нежелании обострять или разрывать отношения с Россией

Отношения Армении и России основаны на взаимных интересах, Это признал в понедельник, 28 апреля, председатель армянского правительства Никол Пашинян.

Политик заявил, что "хотел бы быть очень четким", говоря об армяно-российских отношениях, ведь "зачастую и в Армении звучат выражения, которые неправильно отражают реальность, по моему мнению".

Пашинян заверил, что "у нас вовсе нет намерений обострять, разрывать или портить отношений с Россией". Ереван стремится иметь хорошие отношения со всеми международными партнерами, цитирует армянского премьер-министра РИА Новости.

Этот комментарий последовал за решением армянского постпредства в ООН проголосовать в поддержку резолюции по Украине, в которой содержится осуждение "российской агрессии". Согласно документу, пресловутой "агрессии" надо противостоять — представители Армении под этим подписались.

Кроме того, Армения принимает участие в командно-штабных учениях стран НАТО, которые стартовали в Грузии на территории Совместного учебно-оценочного центра (JTEC) в Крцаниси. Их целью названо обучение многонациональных подразделений планированию и проведению кризисных операций.