Путин поручил принять единые стандарты поддержки бойцов спецоперации

Это уже традиция: День российского парламентаризма глава государства отмечает вместе с Советом законодателей в Таврическом дворце Санкт-Петербурга. Это была именно инициатива президента в процессе внесения изменений в Конституцию передать часть своих полномочий парламенту. Например, утверждение председателя правительства и министров. Что вывело взаимодействие на новый уровень. И сегодня, когда страна живет в условиях небывалого внешнего давления, эффективность и слаженность работы представительной, исполнительной и судебной ветвей власти - залог прочности и стабильности государственной системы.

Путин: Важно, что сейчас эти три силы, три ветви власти находятся в равновесии, действуют четко, в согласии друг с другом. Потому что главным критерием при принятии всех решений, их движущим стимулом и стержнем служат именно национальные интересы. Не какие-то поучения со стороны, а твердая, суверенная воля народа России, общее стремление обеспечить безопасность Родины, ее будущее.

Владимир Путин отметил особый вклад законодателей в дело победы. Многие не только помогают ветеранам, отправляют гуманитарные грузы, но и сами добровольцами отправились на фронт. А главное, непрерывно работают над законами, которые позволяют обеспечить задачи спецоперации, поддержать ВПК, закрепить особый высокий статус героев СВО и оказать максимальную помощь членам их семей. Владимир Путин получил определить единые стандарты поддержки участников боевых действий.

Путин: Практически в каждом регионе в дополнение к федеральным вводятся свои программы помощи участникам боевых действий и членам их семей. Уже говорил, что нужно внимательно проанализировать и обобщить такой опыт. Используя лучшие практики, определить единые, базовые, исходные стандарты поддержки для всех регионов страны.

В верхней палате парламента - три Героя России и участники СВО. Каждому успеху наших солдат радуются как своему. Об этом спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала во время встречи с Владимиром Путиным.

Матвиенко: У нас всех приподнятое настроение в последние дни, и мы сегодня поблагодарили и бойцов, и командиров за полную очистку Курской земли от нацистских формирований. Владимир Владимирович, это такое великое дело. Путин: Переговорил с командирами, которые внесли особый вклад в эту работу. Самое-то главное, что граждане наши очень мужественно держались. И наш долг заключается в том, чтобы уверенность в нашей окончательной победе только укреплялась. Так и будет.

И сразу дополнительное поручение законодателям: проанализировать вместе с правительством, что еще можно сделать, чтобы поддержать людей в приграничье и дать им возможность пройти через непростые испытания. В прошлом году было принято около 200 социально значимых законов. Впереди работы не меньше. В том числе по обновленным национальным проектам. Реализация, подчеркнул президент, должна быть на парламентском контроле.

Путин: Подключить все формы и механизмы обратной связи с людьми, чтобы объективно оценивать ход преобразований, видеть, насколько их результат соответствует ожиданиям общества и обязательствам государства. Много раз об этом говорил. Уверен, каждый из сидящих в зале разделяет такой подход. Нам нужно отчитываться не количеством истраченных денег, освоенных ресурсов, а результатами конкретной работы, смотреть на то, как жизнь людей меняется.

На встрече с председателем Государственной думы Владимир Путин заостряет внимание на том, что социальный блок - то, чем живут люди каждый день - важнейшее направление деятельности любого государства. Здравоохранение, образование - этим нужно заниматься постоянно, не упуская ни одной мелочи, ни одной жалобы.

Володин: Наказ, что надо в обязательном порядке встречаться с людьми, он также будет реализован. Мы вносим изменения в норму закона, потому что у нас ранее было положение, что депутат может встречаться с избирателями раз в полгода. Сейчас это будет уже заменено на требование, чтобы это было в обязательном порядке раз в месяц. У нас региональная неделя раз в месяц, и правильно будет, чтобы каждый депутат неделю региональную проводил в регионах, встречаясь с людьми. И тогда многие проблемы будут решаться.

Губернатор Санкт-Петербурга доложил президенту, что северная столица делает для своих жителей: в июне будет заложен еще один разводной мост через Неву, а до конца года часть новых районов города получат связь с метро благодаря запуску новой трамвайной линии. На работу в администрацию мегаполиса приняты несколько участников спецоперации.