Победителей театральной премии "Гвоздь сезона" наградили в Москве

В столице прошла торжественная церемония награждения победителей московской театральной премии "Гвоздь сезона".

По итогам сезона прошедшего на главный приз претендовали пять спектаклей московских театров. Победила постановка Русского концертного агентства "Соборяне. Картины русской жизни" по одноименному роману Николая Лескова. Режиссером выступила Полина Агуреева. Кроме того, в спектакле принял участие камерный ансамбль "Солисты Москвы" под руководством Юрия Башмета.

Стоит отметить, что, в отличие от других премий, в данном случае награду получает постановка в целом как результат работы всего творческого коллектива.

"Когда-то сказал Константин Сергеевич Станиславский, что театр - дело коллективное. И премия выдается всему коллективу, который создавал этот спектакль. Театр - это такое уникальное пространство, которое ежедневно воссоздают сотни людей. Все это огромный коллектив, который каждый день в 19.00 должен быть во вдохновении. Хотите вы этого или нет", - отметил Владимир Машков, председатель Союза театральных деятелей России.