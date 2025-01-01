Путин продлил дедлайн легализации иностранцев в России

Президент России Владимир Путин продлил по 10 сентября 2025 года срок, в который иностранцы должны узаконить свое положение на российской территории. Соответствующий документ опубликован в понедельник, 28 апреля.

Коррективы вносятся в декабрьский указ главы государства — там был установлен дедлайн 30 апреля. Теперь у иностранных граждан есть время до 10 сентября включительно, чтобы урегулировать свой правовой статус в России или покинуть страну.

Новый документ вступает в силу со дня его подписания, сообщает ТАСС.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий заявил, что требование российских властей к иностранцам узаконить свое пребывание в России — это новый шаг "в российской кампании по дискриминации, преследованиям и принудительному вытеснению граждан Украины с родной земли или принуждению их к получению статуса иностранца".

Между тем пошли слухи, что лидер боснийских сербов Милорад Додик стал обладателем паспорта Российской Федерации. Политик открыто выражает поддержку России и ее спецоперации, в том числе во время встреч с ее президентом Владимиром Путиным. Однако Додик заявил, что "не просил гражданства Российской Федерации и не получал его".