Две обманутые жертвы сына Кадышевой пришли к Малахову

Сразу две женщины заявили, что их обманул сын Надежды Кадышевой Григорий Костюк. Бывшая жена наследника артистки Габриелла Мерман осталась одна с ребенком на руках, а предпринимательница Дарья Де Батс лишилась нескольких миллионов рублей.

Обе женщины надеются, что у них получится призвать Григория к ответу. В поисках справедливости они пришли в студию Андрея Малахова. Дарья рассказала, что ее роман с артистом длился полгода, за это время она потратила на мужчину 20 миллионов рублей. Де Батс платила за совместный отдых и давала Григорию деньги в долг. Возвращать средства мужчина не спешит.

С Габриеллой наследник звезды поступил еще хуже. Костюк бросил Мерман, когда она была на седьмом месяце беременности. При чем отношения складывались прекрасно, супруги после свадьбы полетели в Дубай, но когда промотали все деньги, Григорий внезапно улетел в Москву, а беременную жену оставил одну в чужой стране с двумя карточками, на которых не было ни копейки. Габриелла обратилась за помощью к своему отцу, а мужа с тех пор она не видела. Костюк стал папой, но не спешит знакомиться со своим ребенком, Надежда Никитична внука тоже не видела.

Также во время шоу выяснилось, что Григорий обманывал даже в мелочах. Например, посвятил женщинам одну и ту же песню. Сначала Костюк спел ее на свадьбе для Мерман, а затем сказал, что написал композицию специально для де Батс. Обманутые Габриелла и Дарья над этим от души посмеялись, пишет "СтарХит".