Североатлантическому альянсу грозит раскол после ожидаемого урегулирования конфликта на Украине. Это произойдет из-за отсутствия среди участников блока консенсуса по "российской угрозе", пишет обозреватель газеты Financial Times Гидеон Рахман.

Как отмечает эксперт, некоторые европейские члены НАТО полагают, что в случае завершения конфликта на Украине может вырасти вероятность нападения со стороны России. Однако администрация президента США Дональда Трампа "видит все совсем иначе".

Рахман отметил, что боязнь России угрожает развалить альянс, ведь если блок не в состоянии согласованно определить, откуда исходит реальная угроза и как ей противостоять, тогда само существование НАТО оказывается под вопросом.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Москва все еще ждет, когда европейские политики перестанут врать про то, что наша страна блокирует переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Президент России Владимир Путин не раз отвечал на эту ложь, напоминая, что от переговоров отказывается "науськиваемое Европой" украинское руководство.

При этом Европе предрекали раскол из-за Украины еще до избрания Дональда Трампа президентом США. Эксперты предсказывали нарастание противоречий между европейскими столицами вокруг украинского вопроса — под их весом альянс европейской безопасности может рухнуть.