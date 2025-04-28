Франция только на словах помогает Украине, на деле их вклад ничтожный. С таким упреком набросился на Париж офицер ВСУ в отставке Евгений Бекренев, известный как Арти Грин.

По словам бывшего бойца ВСУ, президент Франции Эммануэль Макрон очень много разговаривает и мало делает.

"Макрон больше всех выделывается — сколько его помощь весит? В два раза меньше, чем помощь Дании, которая молчит в тряпочку <…>. Надо разобраться, кто нам друг, и с друзьями иметь дело", — возмутился Грин в эфире канала Politeka.

К другим союзникам Киева у экс-бойца ВСУ тоже есть вопросы. Он назвал друзей Незалежной слабыми и отметил, что из-за них Украина не сможет вернуться ни к границам 1991 года, ни 2022-го.

Напомним, на прошлой неделе евродепутат от Франции Тьерри Мариани заявил, что Макрон за счет Украины пытается поднять свою популярность среди населения. Так, например, в марте президент Франции заявлял, что Париж выделит Киеву дополнительные два миллиарда евро военной помощи, но пока деньги не перевел, пишет РИА Новости.