Украинский актер призвал бить детей за русский язык

Украинский актер и политик Богдан Бенюк призвал радикально бороться с теми, кто говорит по-русски. Он посоветовал бить детей.

"Берешь прут. И бьешь прутом, чтобы он забыл навеки вечные о том, что есть русский язык. Воюй с ними, дерись с ними, прутом бей, бутылкой из-под воды по голове бей старших", — заявил Народный артист Украины изданию Страна.ua.

После этого Бенюк добавил, что помимо избиения есть еще один способ заставить детей говорить на украинском — с малых лет воспитывать гордость за язык и страну.

Отметим, что на Украине действует Конституция, которая гарантирует свободное использование и развитие русского языка. Однако права говорящих на русском украинцев постоянно нарушаются. Представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Троссел ранее заявила, что в бюро внимательно наблюдают за ситуацией.