Киевский режим "с трудом сможет гарантировать" соблюдение украинской армией режима прекращения огня в рамках перемирия. Такое заявление сделал в понедельник, 28 апреля, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Как отметил пресс-секретарь российского лидера, Киев сам не может стопроцентно гарантировать, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) соблюдут временное перемирие ко Дню Победы, поскольку "киевский режим не имеет полного влияния на все свои подразделения".

Тем не менее, президент России Владимир Путин исходит из гуманитарных соображений, объявляя о трехдневном перемирии в честь 80-летия Победы, "это действительно жест доброй воли со стороны России", цитирует Пескова РИА Новости.

На Западе также признавали, что десятки тысяч уставших и лишенных всякой надежды украинских военнослужащих покидают позиции, чтобы скрыться в неизвестности". Многие вступают в конфликт с командирами и отказываются выполнять приказы.

При этом в Соединенных Штатах назвали неразрешимую проблему ВСУ — и это отнюдь не дефицит оружия. Украинской армии отчаянно не хватает людей для военного противостояния с Россией. Украинцы не желают отправляться на фронт, тем более без надлежащей подготовки и вооружения, они "не хотят быть мясом".