Сразу три уголовных дела о халатности возбуждено в Забайкалье. Лесные пожары в регионе подошли к населенным пунктам. В селе Новопавловка, где пламя бушует на площади в 200 гектаров, огонь уже уничтожил четыре дома.

В пункт временного размещения эвакуированы 16 человек, в том числе дети. В ликвидации пожара задействовали авиацию. За сутки на очаги возгорания с воздуха было сброшено около 300 тонн воды.

Сложная обстановка и в Читинском районе. Там в поселке Падь Глубокая горят 10 дачных домов, обошлось без пострадавших.

В крае действует режим ЧС федерального значения. Пламя гонит сильный порывистый ветер. Чаще всего причина пожаров - пал сухой травы. Власти региона объявили о награде от 150 до 250 тысяч рублей за информацию о поджигателях или за их задержание.