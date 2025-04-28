Макрон пообещал усилить давление на Россию в ближайшие десять дней

Переговоры в Ватикане позволили приблизить прекращение огня на Украине. В этом убежден президент Франции Эммануэль Макрон. Он заявил, что теперь в ближайшие дни будет усилено давление на Москву.

"В ближайшие восемь-десять дней мы собираемся усилить давление на Россию. Я сохраняю осторожность, так как часть уравнения зависит от Москвы. Нужно, чтобы мы были едины", — заявил французский лидер в интервью изданию Paris Match.

По словам Макрона, переговоры о прекращении огня могут пройти в Париже. Но при этом уточнил, что для него важнее всего, чтобы встреча состоялась, а где — это уже не имеет значения.

"Думаю, я убедил американцев в возможности эскалации угроз и, возможно, санкций, чтобы заставить русских принять это прекращение огня", — подчеркнул президент Франции.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский на встрече в Ватикане, которая длилась 15 минут, просил у него больше оружия, пишет РИА Новости.