Пакистан допустил начало войны с Индией через два-четыре дня

Война Индии и Пакистана может начаться "в течение следующих двух-четырех дней". Такое заявление сделал в понедельник, 28 апреля, пакистанский министр обороны Хаваджа Мухаммад Асиф.

По словам Асифа, "тучи войны сгущаются над регионом, а напряженность в отношениях между Пакистаном и Индией достигает тревожного уровня", сообщает Reuters.

Пакистанский министр также не исключил, что Исламабад может задействовать ядерное оружие против Индии, если появится прямая угроза существованию Пакистана.

Асиф выразил убежденность в том, что "вторжение Индии" теперь уже неизбежно, поэтому "мы укрепили наши силы", ведь "в этой ситуации необходимо принять некоторые стратегические решения".

Поводом для обострения пакистано-индийских отношений стал теракт в Джамму и Кашмире, после которого армия Индии сообщила, что со стороны Пакистана был открыт огонь по пограничным постам. Серьезной вехой в эскалации конфликта стало решение индийских властей перекрыть все четыре шлюза на реке Инд, регулирующие воду через плотины и каналы. В итоге поток воды к Пакистану оказался заблокирован.

Заместитель российского министра иностранных дел Андрей Руденко призвал обе стороны конфликта к сдержанности и конструктивному диалогу, чтобы мирным путем разрешить имеющиеся между Нью-Дели и Исламабадом разногласия.