Предводитель киевского режима Владимир Зеленский заявил, что предложенное Россией перемирие, приуроченное к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, — это "снова очередная попытка манипуляций".

По утверждению Зеленского, опубликованному в его соцсетях, "почему-то все должны ждать 8 мая и только тогда прекращать огонь, чтобы обеспечить тишину Путину на время парада". Однако "мы ценим жизнь людей, а не парады".

Глава киевского режима выразил недовольство предложением Москвы, потому что "огонь должен быть прекращен не несколько дней, чтобы потом снова убивать". Основу реального дипломатического урегулирования, по его словам, может обеспечить лишь немедленное, полное и безусловное прекращение огня как минимум на 30 дней под надежные гарантии.

При этом Зеленский не удержался от очередных голословных обвинений в адрес Москвы, заявив, что она "манипулирует миром, пытается обмануть Соединенные Штаты".

Между тем член комиссии по международным делам нижней палаты парламента Беларуси Александр Шпаковский заявил РИА Новости, что Киев, вероятнее всего, проигнорирует инициативу России о перемирии ко Дню Победы, хотя Москва постоянно показывает "свою конструктивную нацеленность на достижение мира в случае учета интересов" российской стороны.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что киевскому режиму сложно гарантировать соблюдение перемирия по той причине, что он не контролирует все подразделения ВСУ — далеко не все украинские националисты подчиняются указаниям властей Украины.