Денацификация Украины — одна из целей российской специальной военной операции — необходима, чтобы никто не посмел бы силой заставлять русскоговорящих отказаться от русского языка. Такое заявление сделала в понедельник, 28 апреля, официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Чиновница отреагировала в своем Telegram-канале на высказывание украинского актера Богдана Бенюка о том, что если ребенок заговорит по-русски, нужно взять розги и "отхлестать, чтобы он навеки вечные забыл про то, что существует русский язык". В качестве альтернативы он предложил бить "бутылкой из-под воды по голове".

Захарова отметила, что "гордость за свою страну "бутылкой по голове" не вобьешь, только выбить что-нибудь можно". Денацификация Украины для того и нужна, "чтобы ни одна такая мертвая душа не смогла ударить бутылкой ребенка по голове или даже заикнуться о невозможности детям различных национальностей говорить на родном для них языке".

Напоследок спикер МИД риторически поинтересовалась, возможно ли представить себе подобные высказывания в Швейцарии — а затем напомнила, что Швейцария спонсирует подобную политику киевского режима.

Ранее в пресс-службе Службы внешней разведки России рассказали, что власти ведущих стран Запада вынуждены предпринимать жесткие административные меры для сокрытия от собственных граждан широкого распространения нацистской идеологии на Украине. Хотя в ФРГ, например, не видят ничего плохого в приверженности украинцев символам Третьего рейха.

Глава МИД России Сергей Лавров посетовал, что реабилитация нацизма начинает становиться одной из опорных точек в позиции Запада в международных дискуссиях. Дипломат указал на стремление Запада переписать историю и уравнять преступников с настоящими освободителями Европы.