Внучку Пугачевой не допускают до конкурсов в России из-за ее фамилии

Алла Пугачева покинула страну почти три года назад. Но в России у артистки остались родственники — племянник Примадонны Владислав и его дочь.

Сын покойного брата Аллы Борисовны настолько любит свою тетю, что назвал в ее честь свою дочь. Маленькая Алла Пугачева, правда, со знаменитой бабушкой не виделась ни разу.

Примадонна сейчас живет на Кипре в роскошном особняке. Исполнительница хита "Арлекино" устраивает шумные вечеринки, ходит на концерты и в рестораны, путешествует по миру, навещая друзей в Юрмале и Израиле. И совершенно не интересуется жизнью тех, кого оставила в России.

Владислав уверен, что Пугачева отказалась от его дочери, ведь возможность познакомиться была, но Примадонна ее проигнорировала. А между тем, девочка растет копией знаменитой бабушки. Алла Пугачева-младшая мечтает стать артисткой, но уже горько пожалела, что получила имя известной родственницы. Оказывается, девочку не берут на конкурсы, когда слышат ее имя, пишет 7Дней.

"Из-за моего имени и фамилии меня не брали на некоторые конкурсы, я расстраивалась. Но так меня назвал папа, а фамилия — как есть", — посетовала маленькая Алла.