Военный эксперт Коротченко спрогнозировал, как Европа и Киев ответят на майское перемирие

Если киевский режим действительно готов признать Крым российским, достаточно ли этого для начала переговоров о мире? Поддержит ли Украина объявленный президентом России режим прекращения огня в дни празднования юбилея Победы? А также - насколько боеспособными показали себя военнослужащие КНДР, которые сражались в Курском приграничье?

Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко в программе "События. 25-й час" ответил на вопросы ведущего Алексея Фролова.

"Наше решение, о котором объявил Владимир Путин, носит очень важное значение. 9 мая – 80 лет Победы, на всем постсоветском пространстве будут торжественно отмечать этот праздник. Десятки миллионов семей связаны с нашей великой Победой. Но что касается Европы и Киева – я полагаю, что встреча нашего предложения будет либо враждебной, либо некое формальное согласие, но де-факто невыполнение, провокации, срывы", - отметил Коротченко.

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