В ночь на 29 апреля дежурными средствами ПВО уничтожены 40 украинских дронов. В частности, сбиты 11 БпЛА – над Рязанской областью, восемь беспилотников – над Нижегородской областью, семь дронов – над Орловской областью, четыре БпЛА – над Республикой Крым, четыре дрона – над акваторией Черного моря, два беспилотника – над Московским регионом, два БпЛА – над Белгородской областью, один дрон – над Калужской областью и еще один БпЛА – над Брянской областью, сообщается в официальном телеграм-канале Минобороны.

Ранее ВС России нанесли удары по складам боеприпасов и пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 154 районах. Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям двух бригад ВСУ и трех бригад теробороны в Запорожской и Херсонской областях. ВСУ потеряли до 75 боевиков. Тем временем в зоне действия группировки ВС России "Запад" потери ВСУ превысили 240 военнослужащих.

К слову, стало известно, что военные из КНДР участвовали в освобождении Суджанского района Курской области от украинских националистов. 26 апреля, когда президенту и верховному главнокомандующему ВС России Владимиру Путину доложили о полном освобождении Курской области от украинских националистов, было подтверждено участие в этом аспекте СВО военных из КНДР. Российский лидер подчеркнул: наша страна будет вечно чтить героев из КНДР и не забудет подвиг самоотверженных корейских бойцов.