Российские военные уверенно наступают на врага и занимают выгодные рубежи на стратегически важных участках фронта, наносят поражение технике и живой силе ВСУ на передовой и в тылу.

На Красноармейском направлении в ходе штурма позиций противника миномётчики из Тувы уничтожили бронетранспортёр MaxxPro. Огонь вели по заданным координатам с закрытой позиции. Корректировка в режиме реального времени позволила поразить цель минимальным количеством снарядов.

Надёжное прикрытие мотострелкам на Харьковском направлении обеспечили танкисты. Экипаж Т-72Б3М - уничтожил взводные опорные пункты и технику ВСУ на линии боевого соприкосновения. На Запорожском направлении оперативно сработали "Грады" - залповым огнём ликвидировано артиллерийское орудие ВСУ.

На подступах к Красноармейску серьезный ущерб противнику наносят операторы ударных дронов. Блиндажи и окопы ВСУ забрасывают минами и гранатами. Такая тактика максимально эффективно выбивает противника с укреплённых позиций и даёт преимущество нашей пехоте. Сокрушительные удары наносит и армейская авиация. Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 ликвидировал пункт временной дислокации неонацистов. Получив подтверждение о точном попадании в цель, пилоты благополучно вернулись на аэродром вылета.