Был ранен, но смог вывести машину из-под огня: подвиги героев СВО

Новые примеры мужества российских военнослужащих в ходе СВО. Рядовой Михаил Самонов, доставляя боеприпасы на передовую, попал под артобстрел ВСУ. В результате взрыва его автомобиль получил повреждения, сам Михаил был ранен, но смог вывести машину из-под огня. Оказав себе первую помощь и устранив неполадки техники, рядовой Самонов своевременно доставил груз нашим подразделениям.

Рядовой Александр Мысин, доставив штурмовую группу к линии боевого соприкосновения, подвергся пулемётному обстрелу со стороны неонацистов. Обнаружив вражескую огневую точку, Александр из штатного вооружения БМП уничтожил её, обеспечив прикрытие наших бойцов. А потом вывел машину в безопасное место и вернулся в исходный район, сохранив технику.