НАТО отрабатывает на учениях вблизи границ РФ сценарии с захватом Калининградской области и превентивными ударами по ядерным арсеналам. Об этом во вторник, 29 апреля, заявил помощник президента РФ Николай Патрушев в интервью ТАСС.

По его словам, Североатлантический альянс второй год подряд проводит вблизи границ РФ самые масштабные учения за последние десятилетия.

Патрушев отметил, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер угрожает России "сомнительной мощью давно износившегося английского флота". Ему в свою очередь "вторят" глава ЕК Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте.