Мошенники используют тему 80-летия Победы для обмана ветеранов

Мошенники используют схемы с фейковыми выплатами и приглашениями на парад Победы для обмана ветеранов. Об этом во вторник, 29 апреля, сообщили РИА Новости в платформе "Мошеловка" Народного фронта.

Злоумышленники звонят ветеранам или их родственникам и представляются сотрудниками Социального фонда, Минтруда или соцзащиты. Жертв просят "подтвердить личность" для получения выплаты к 80-летию Победы — назвать код из SMS или сообщить данные карты. Также мошенники предлагают получить "медаль" ко Дню Победы и требуют перейти по ссылке для проверки данных.