Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл в Камбоджу. У наших моряков запланирован ряд протокольных и спортивных мероприятий, а также осмотр достопримечательностей.

А накануне в Сиамском заливе прошли плановые учения. Экипажи корветов "Резкий", "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и танкера "Печенга" вместе с ВМС Таиланда отработали навыки тактического маневрирования.

В тренировке задействовали вертолет морской авиации королевства. После экипажи кораблей двух дружественных стран провели церемонию прощания.