Прилучный и Брутян показали лицо сына в честь важного события

Накануне, 28 апреля, радостное событие в семье отметили актеры Павел Прилучный и Зепюр Брутян. Их сыну Микаэлю исполнилось два года. В честь такого важного события пара впервые показала лицо ребенка. До этого Павел и Зепюр тщательно скрывали его.

"Наш любимый принц Микаэль! Спасибо, что выбрал нас своими родителями. Береги в себе волшебство, свет и чудо. Напевай свои-наши самые любимые песенки, здоровайся с весенним ветром как со своим другом, дари нам свои самые ласковые объятия и громкий смех. С днем рождения, наша жизнь", - написала в своем официальном телеграм-канале Зепюр.

Актриса опубликовала видео, сделанное из нарезки роликов, сделанных в разное время. Можно легко пронаблюдать как рос мальчик и менялся. По мнению многочисленных фанатов, Микаэль, обликом и похожий на отца, все же копия матери.

Напомним, что Павел Прилучный женился на Зепюр Брутян вскоре после развода с актрисой Агатой Муцениеце. Причем эта роскошная свадьба стала полной неожиданностью для многих фанатов актера. Дело в том, что он не афишировал отношения с Брутян. Вскоре после свадьбы стало известно, что актриса ждет ребенка. Микаэль стал первенцем для Зепюр и третьим ребенком для Павла. От Муцениеце у него есть сын Тимофей и дочь Мия.