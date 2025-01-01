Песков объяснил, чем ответит Москва на отказ Киева от перемирия

Внимательно прочесть опубликованное Кремлем заявление Владимира Путина по поводу перемирия посоветовал журналистам пресс-секретарь президента России. Дмитрий Песков ответил на вопрос представителей СМИ, начнет ли Москва приуроченное к юбилею Победы трехдневное перемирие независимо от реакции Киева.

Российский лидер накануне объявил перемирие, приуроченное к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Все боевые действия останавливаются с полуночи 8 мая до полуночи 11 мая 2025 года – как сказано в опубликованном документе, по гуманитарным соображениям и по распоряжению Верховного Главнокомандующего, напоминает "Российская газета".

Владимир Путин выразил надежду, что Киев примет такое же решение. Однако в случае нарушения украинской стороной объявленного режима прекращения огня ей обещан адекватный и эффективный ответ, подчеркивается в заявлении.