Российское оружие изменило баланс сил в мире

Россия нарушила установленный миропорядок, создав новое оружие. Москва опередила Вашингтон и Пекин в сфере гиперзвуковых вооружений, создав ракету "Циркон", пишет издание The National Interest.

Учитывая, что "Циркон" - это прежде всего противокорабельная ракета, ее угрозу для американских военных кораблей - в частности, атомных авианосцев ВМС США - трудно переоценить. Угрожая разрушительным оружием, от которого практически невозможно защититься, Россия стремится изменить баланс сил в спорных морских регионах, таких как Балтийское, Черное и Арктическое моря.

Эксперты утверждают, что "Циркон" уже нарушил шаткий баланс военной мощи между Соединенными Штатами и Россией. Американцам трудно создать собственную аналогичную систему или средства противодействия гиперзвуковому оружию. Так что риск того, что русские будут занимать доминирующее положение, велик: если Америка не найдет контрмеры, баланс сил в отношениях с Россией навсегда изменится в пользу Москвы.

Считается, что скорость "Циркона" составляет от 8 до 9 махов, что делает его одной из самых быстрых ракет, когда-либо созданных. Такая скорость значительно сокращает время реакции защитников на ракету, что значительно затрудняет ее перехват. Большинство аналитиков полагают, что радиус действия "Циркона" составит от 1000 до 1500 километров – то есть, система может поражать цели на большом расстоянии. Вдобавок "Циркон" использует маневренную траекторию полета на малой высоте: проще говоря, современные средства ПВО не могут остановить это оружие, заключает издание.