Владимир Машков признался в любви актрисе прямо со сцены

В Москве прошла торжественная церемония награждения победителей театральной премии "Гвоздь сезона". На главный приз претендовали пять спектаклей московских театров. В результате победила постановка Русского концертного агентства "Соборяне. Картины русской жизни" по одноименному роману Николая Лескова. Режиссером выступила Полина Агуреева. Кроме того, в спектакле принял участие камерный ансамбль "Солисты Москвы" под руководством Юрия Башмета.

О победе сообщил со сцены председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков. Прославленный артист не стал скрывать своих чувств и признался в любви Агуреевой, передает "КП".

"Я хочу поздравить ваш коллектив, лично тебя, Полина, потому что я люблю тебя очень давно. Знаю, насколько ты человек искренний, чувствующий…" - сказал Машков со сцены.

Таким образом, в следующем году "Гвоздь сезона" пройдет в Театре Гоголя, поскольку на его сцене идут "Соборяне".

Стоит отметить, что, в отличие от других премий, в данном случае награду получает постановка в целом как результат работы всего творческого коллектива.