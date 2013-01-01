Елена Исинбаева купила квартиру в Москве после отъезда из России

После завершения спортивной карьеры Елена Исинбаева ушла в тень. Потом и вовсе появилась информация, что она покинула Россию и перебралась жить в Испанию. Однако в России у спортсменки осталось внушительное имущество.

Так, утверждает SHOT, летом 2022 года Елена Исинбаева купила квартиру в Москве. Выбор пал на квартиру на 20 этаже площадью 120,9 квадратных метров в ЖК "Акватория", на Ленинградском шоссе. Жилье оценивается примерно в 76 миллионов рублей.

Говорят, у Елены Исинбаевой есть и еще недвижимость в столице. По некоторым данным, спортсменка располагает квартирой на 22 этаже в ЖК "Дом в Сокольниках". Это жилье площадью 98,4 квадратных метра на Русаковской улице двукратная олимпийская чемпионка купила еще в 2013 году.

Отметим, что слухи о переезде Елены Исинбаевой из России в Испанию ходят давно. Говорят, не просто так олимпийская чемпионка выбрала именно ее страной проживания. Якобы на Канарах у нее есть несколько объектов недвижимости. Переехала спортсменка в теплую страну не одна, а с супругом, метателем копья Никитой Петиновым, и двумя детьми: дочкой Евой и сыном Добрыней.